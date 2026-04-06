Беженец из Мариуполя: «азовцы» выгоняли людей в подвалы и занимали их жилье

Боевики «Азова»* в Мариуполе выгоняли людей из их квартир в подвалы, чтобы использовать жилье в качестве огневых позиций. Об этом рассказал беженец из Мариуполя Егор в интервью военкору Кости Хейсканену, запись разговора есть в распоряжении aif.ru.
«Людей выкидывали из домов. Подходили, стучали в двери, всех загоняли в подвал, а сами стреляли из квартир. Наша квартира сгорела», — отметил Егор.
По словам беженца, боевики ВСУ начали сгонять военную технику на «Азовсталь» еще за несколько дней до начала специальной военной операции.
«Весь город полностью был занят военными, много военных было везде. В магазинах закупались… Как будто готовились. По всему городу была техника», — добавил Егор.
По словам беженца, боевики ВСУ после начала боевых действий вскрывали магазины и крали продукцию. «Беспредел был, власти же не было… Помощи никакой не было. Только после того, как русские пришли, появилась гуманитарка», — подчеркнул мужчина.
Российские военные делились с оставшимися в Мариуполя сухпайками, лекарствами.
«Русские хорошо относились, они поесть давали, сухпайками делились своими, это правда. Помогали, лекарства приносили», — подытожил он.
Егор уехал из Мариуполя в Финляндию в 2022 году, но спустя полтора года вернулся в родной город с семьей.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.