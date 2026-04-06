В Новосибирском метрополитене с 6 апреля начали продавать коллекционные жетоны

К 40-летию Новосибирского метрополитена выпустили коллекционные жетоны. Они поступили в продажу в кассы всех станций городской подземки с 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
— Все жетоны выполнены в сувенирном варианте с открыткой и имеют уникальный индивидуальный номер, тираж коллекционного жетона ограничен. Продажа жетонов будет осуществляться в произвольном порядке, — добавили в пресс-службе.
Цена одного жетона составляет 720 рублей.
Также в кассах метрополитена продолжают продавать коллекционные жетоны, посвященные открытию станции «Спортивная». Их количество также ограничено.