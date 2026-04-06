Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском метрополитене с 6 апреля начали продавать коллекционные жетоны

Они посвящены 40-летию городской подземки.

Источник: Комсомольская правда

К 40-летию Новосибирского метрополитена выпустили коллекционные жетоны. Они поступили в продажу в кассы всех станций городской подземки с 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

— Все жетоны выполнены в сувенирном варианте с открыткой и имеют уникальный индивидуальный номер, тираж коллекционного жетона ограничен. Продажа жетонов будет осуществляться в произвольном порядке, — добавили в пресс-службе.

Цена одного жетона составляет 720 рублей.

Также в кассах метрополитена продолжают продавать коллекционные жетоны, посвященные открытию станции «Спортивная». Их количество также ограничено.