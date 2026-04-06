Эксперт Зайков рассказал, можно ли потратить маткапитал на старшего ребенка

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Средства материнского капитала можно направить на любого ребенка в семье, оплатить обучение можно как первого, так и последующих детей. Об этом сообщил ТАСС эксперт Президентской академии, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Сергей Зайков.
«Материнский капитал может быть направлен на образование любого ребенка в семье, а не только того, с рождением которого возникло право на сертификат. По своей правовой природе эта мера поддержки предназначена для всей семьи, поэтому использовать средства можно, в том числе на обучение старшего ребенка», — сказал Зайков.
По словам эксперта, оплатить можно обучение как первого, так и последующих — родных или усыновленных. Распоряжение средствами остается за родителями, сами дети не вправе самостоятельно использовать материнский капитал, добавил Зайков.
Также эксперт предупредил, что ключевым условием считается возраст ребенка. Согласно закону, на момент начала обучения он не должен превышать 25 лет.