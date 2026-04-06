С начала паводка на дорогах Новосибирской области устранены 5 из 18 переливов

Движение на всех подтопленных участках сохраняется. С начала весеннего паводка на автомобильных дорогах Новосибирской области отмечено 18 случаев подтопления. На данный момент 5 из них ликвидированы, работы над остальными 13 продолжаются, проезд открыт.
По данным мониторинга ТУАД, переливы воды и подтопления зарегистрированы в шести районах: Коченёвском, Татарском, Усть-Таркском, Карасукском, Черепановском и Краснозёрском. Проблемные участки расположены на следующих дорогах:
1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» (объездная через р.п. Коченёво);
Татарск — Лопатино;
992 км а/д «Р-254» — Купино — Карасук;
2 км а/д «К-20» — Михайловка;
24 км а/д Н-2806 — Яркуль-Мартыново;
17 км Н-2802 — Новосилишь — Угуй;
25 км а/д «К-20» — 31 км а/д «Н-2506»;
187 км а/д «К-22» — Резино Чик — Речник;
21 км а/д «К-15» — Медведское — Листвянский;
Степной — Орехов Лог.
Длина проблемных участков варьируется от 7 до 85 метров. Вода подтопила обочины дорог. На месте работают подрядные организации, которые установили временные дорожные знаки и сигнальные вешки. Организовано круглосуточное дежурство.
Дорожные службы просят водителей быть предельно внимательными из-за возможного временного размыва обочин, скопления воды и переливов через проезжую часть. Рекомендуется выбирать скорость с учётом погодных условий и избегать резких маневров.
При обнаружении подтоплений, переливов или повреждений дорожного покрытия необходимо срочно сообщить в диспетчерскую службу ТУАД по телефонам:
730 (для абонентов МТС);
8−913−949−00−30 (для абонентов других операторов);
8 (383) 335−81−50.
Татьяна Картавых.