Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без маркировки и с нарушениями хранения: в красноярских кофейнях «Дискавери» нашли проблемы с продуктами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор проверил две кофейни «Дискавери» и выявил ряд нарушений. Речь идет о заведениях на улицах Партизана Железняка и Годенко.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор проверил две кофейни «Дискавери» и выявил ряд нарушений. Речь идет о заведениях на улицах Партизана Железняка и Годенко.

В точке на Партизана Железняка часть продуктов принимали и хранили без маркировки — без информации о производителе и сроках годности. Это касалось специй, замороженных ягод, куриного филе, риса, овощей и сливочного масла. На тортах и чизкейках не было дат изготовления. Также сосиски и ветчину хранили при температуре −19 градусов, хотя по требованиям производителя они должны храниться от 0 до +6 градусов. Продукцию изъяли из оборота. Кроме того, здесь не контролировали проведение дезинсекции.

В кофейне на Годенко не сохранили маркировку на картофеле и луке — продукцию списали. Также овощи обрабатывали в ванне, которая находится в помещении для приемки, где хранились уборочный инвентарь и моющие средства. В этой же ванне мыли и производственный инвентарь.

Кроме прочего, в обоих заведениях не была обеспечена раздельная работа с сырьем и готовой продукцией.

По итогам проверки компанию оштрафовали на 15 тысяч рублей и выдали предписание устранить нарушения, сообщили в Роспотребнадзоре.