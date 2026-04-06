Директора Емельяновского детдома заподозрили во взятке за покровительство

Расследование уголовного дела в отношении руководителя КГКУ «Емельяновский детский дом» продолжается. Ранее её уже подозревали в мошенничестве, а теперь появился новый эпизод — получение взятки через посредника. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с января по апрель 2024 года директор учреждения получила от бизнесмена 165 тысяч рублей. Деньги передали через посредника.
За это чиновница пообещала предпринимателю общее покровительство и помощь в заключении госконтрактов на поставку товаров для нужд детдома. В рамках достигнутых договорённостей с декабря 2023 по апрель 2024 года между сторонами подписали четыре контракта на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ на основании материалов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка МВД.
Суд по ходатайству следствия избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы сообщали, что двое красноярцев осуждены за контрабанду леса на 479 миллионов рублей.