«Вейпы» на 2 млн рублей: в Дальнегорске судят предприимчивого жителя Арсеньева

Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Арсеньева. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — хранение в целях сбыта и продажа никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки, совершённые в особо крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый реализовывал на территории Дальнегорска электронные системы доставки никотина и ароматические смеси к ним без обязательной маркировки и средств идентификации, предусмотренных законом», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы изъяли немаркированный товар. Общая стоимость изъятого составила более 2 млн рублей.
Уголовное дело уже направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.