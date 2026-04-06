«Вейпы» на 2 млн рублей: в Дальнегорске судят предприимчивого жителя Арсеньева

Мужчина хранил и продавал немаркированные электронные системы доставки никотина и ароматические смеси к ним.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Арсеньева. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — хранение в целях сбыта и продажа никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки, совершённые в особо крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый реализовывал на территории Дальнегорска электронные системы доставки никотина и ароматические смеси к ним без обязательной маркировки и средств идентификации, предусмотренных законом», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы изъяли немаркированный товар. Общая стоимость изъятого составила более 2 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.