Третий ход: Индия напугала выпуском новой атомной подлодки Aridaman

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как планируют усовершенствовать индийскую атомную подводную лодку Aridaman.

Источник: Аргументы и факты

Индийская атомная подводная лодка Aridaman оборудована вооружением с ракетами малой дальности — пока всего 700 км, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, атомная подводная лодка Aridaman официально вошла в состав ВМС Индии. Церемония спуска на воду прошла на базе в Керале при участии министра обороны Раджантха Сингха.

Уточняется, что ввод в эксплуатацию новой АПЛ позволит Нью-Дели впервые развернуть сразу три атомных ракетоносца с ядерными баллистическими ракетами K-4 с дальностью до 3500 км.

Кнутов отметил, что индийская атомная подводная лодка разработана на основе советских подлодок.

«Это строительство Индия начала еще в начале 2000-х годов. Первая подлодка была спущена на воду примерно в 2017 году, потом вторая, сейчас — третья. Четвертая достраивается. Всего они планируют построить шесть подлодок. На сегодняшний день подлодки оснащены вооружением с ракетами малой дальности — до 700 км. В перспективе планируют заменить их на ракеты с дальностью более 3000 км. Экипаж порядка 100 человек», — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что даже такой дальности ракет Индии хватит для конкурирования со своим главным противником — Пакистаном.

Ранее были раскрыты детали спасательной операции пилота США в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше