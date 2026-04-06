Третий ход: Индия напугала выпуском новой атомной подлодки Aridaman

Индийская атомная подводная лодка Aridaman оборудована вооружением с ракетами малой дальности — пока всего 700 км, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, атомная подводная лодка Aridaman официально вошла в состав ВМС Индии. Церемония спуска на воду прошла на базе в Керале при участии министра обороны Раджантха Сингха.
Уточняется, что ввод в эксплуатацию новой АПЛ позволит Нью-Дели впервые развернуть сразу три атомных ракетоносца с ядерными баллистическими ракетами K-4 с дальностью до 3500 км.
Кнутов отметил, что индийская атомная подводная лодка разработана на основе советских подлодок.
«Это строительство Индия начала еще в начале 2000-х годов. Первая подлодка была спущена на воду примерно в 2017 году, потом вторая, сейчас — третья. Четвертая достраивается. Всего они планируют построить шесть подлодок. На сегодняшний день подлодки оснащены вооружением с ракетами малой дальности — до 700 км. В перспективе планируют заменить их на ракеты с дальностью более 3000 км. Экипаж порядка 100 человек», — пояснил эксперт.
Кнутов отметил, что даже такой дальности ракет Индии хватит для конкурирования со своим главным противником — Пакистаном.
