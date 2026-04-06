Красноярские спортсмены — чемпионы России по альпинизму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дагестане прошел чемпионат России по альпинизму в техническом классе среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов в составе 18 команд из 14 регионов страны.

Представители красноярской Академии зимних видов спорта Егор Матвеенко и Артем Пивоварчик в команде с Тихоном фон Штакельбергом из Воронежской области стали обладателями титула чемпионов.

Вторыми на чемпионате страны стали Артем Чикин и Ратмир Мухаметзянов из Московской области, третье место заняли Александр Рындык и Александр Лисин из Нижегородской области, отмечает пресс-служба крайспорта.