Эксперт оценил шансы «Авангарда» в серии с ЦСКА

Эксперт Никита Щитов оценил шансы «Авангарда» и ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина. Первую встречу команды проведут 8 апреля в Омске.
По мнению Щитова, омский клуб нельзя назвать явным фаворитом этой серии. Он отметил, что «Авангард» уже не первый сезон строится под руководством Ги Буше, однако у ЦСКА, который с августа возглавляет Игорь Никитин, достаточно сильный состав и опытный тренер.
Эксперт также обратил внимание, что серия с «Нефтехимиком» получилась для омичей плотной, а московская команда к этому этапу набрала хороший ход.
Щитов считает, что предсказать победителя в этой паре сложно. По его оценке, серия может получиться равной и дойти до семи матчей. При этом он допустил, что в следующий раунд может пройти ЦСКА.