Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил шансы «Авангарда» в серии с ЦСКА

Никита Щитов считает, что противостояние может затянуться до семи матчей.

Источник: Om1 Омск

Эксперт Никита Щитов оценил шансы «Авангарда» и ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина. Первую встречу команды проведут 8 апреля в Омске.

По мнению Щитова, омский клуб нельзя назвать явным фаворитом этой серии. Он отметил, что «Авангард» уже не первый сезон строится под руководством Ги Буше, однако у ЦСКА, который с августа возглавляет Игорь Никитин, достаточно сильный состав и опытный тренер.

Эксперт также обратил внимание, что серия с «Нефтехимиком» получилась для омичей плотной, а московская команда к этому этапу набрала хороший ход.

Щитов считает, что предсказать победителя в этой паре сложно. По его оценке, серия может получиться равной и дойти до семи матчей. При этом он допустил, что в следующий раунд может пройти ЦСКА.