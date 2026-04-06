У православных верующих началась последняя неделя поста — Страстная седмица

В минувшее воскресенье православные отмечали большой праздник — Вход Господень в Иерусалим, в народе его называют Вербным воскресением. Во всех храмах Хабаровской епархии прошли торжественные службы с непременным освящением вербы, первой вестницы весны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
А уже сегодня у православных верующих началась Страстная седмица, неделя воспоминания о страданиях Христа, предательстве, казни на кресте и воскресении. И только тот, кто пройдет со Христом все эти испытания, сможет вполне понять радость праздника праздников, как еще называют Пасху.
Наступившая неделя называется еще и Великой, не потому, что ее дни или часы больше других, но потому, что в эти семь дней совершились великие события.
Каждый день вспоминается какой-то эпизод земной жизни Христа.
В Великий Понедельник в богослужении особенно явственно звучат две темы: библейский патриарх Иосиф как прообраз Христа и проклятие смоковницы. Согласно Евангелию, проклятие смоковницы случилось как раз в первые два дня седмицы сразу после входа Господня в Иерусалим.
В понедельник Христос увидел смоковницу и не найдя на ней плодов, проклял ее, а во вторник она засохла. Человек, не приносящий плода, подвергается аналогичной участи.
Великий Вторник — единственный день, не имеющий событий, связанных с последними днями жизни Христа. На службах вспоминаются две притчи -о талантах и о десяти девах. Они о том, что человек должен реализовать данные ему таланты, а не закапывать их в землю, а еще о близости второго пришествия Спасителя.
В Великую Среду воспоминается женщина-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, чем приготовила Христа к погребению. А вечером Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников.
Он попросил сумму, достаточную по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима.
В Великий Четверг вспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил таинство Святого Причащения, омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, а также молитва Христа до кровавого пота в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
День Святого Пятка или пятницы посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя. Накануне вечером читаются 12 Евангелий, которые рассказывают об этих трагических событиях.
Вечером в пятницу в храмах из алтаря выносится плащаница, напоминание о погребальных пеленах, в которые было обвито тело Христа, снятого с креста. Это день строгого поста, когда не принято есть, по крайней мере, до выноса Плащаницы.
В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его во гробе, сошествие душою во ад для всех, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.
В двенадцатом часу ночи, совершается особая служба, после которой священнослужители переносят плащаницу в алтарь. И тогда верующие ожидают начала торжественной Пасхальной службы, во время которой все собравшиеся в храме многократно восклицают: «Христос Воскресе!».