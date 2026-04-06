У православных верующих началась последняя неделя поста — Страстная седмица

Великий Вторник — единственный день, не имеющий событий, связанных с последними днями жизни Христа. На службах вспоминаются две притчи -о талантах и о десяти девах. Они о том, что человек должен реализовать данные ему таланты, а не закапывать их в землю, а еще о близости второго пришествия Спасителя.