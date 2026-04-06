Гастроли севастопольского театра: в Красноярске покажут «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск с гастролями приедем Севастопольский театр оперы и балета с премьерой «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте.
Спектакль был номинирован на «Золотую маску» и представлен на сцене Большого театра в Москве.
Постановщик «Грозового перевала» — выпускник Королевской школы балета в Лондоне и экс-премьер балетной труппы Баварской государственной оперы Джона Пол Кук. Он же исполнит в спектакле партию Эдгара Линтона.
«Все говорят о “Грозовом перевале” как о мрачной истории. Люди думаю так, потому что история происходит в начале эпохи, это готика. Но я думаю, что надежда есть. Конечно, это трагедия, но жизнь идет дальше», — размышляет Джона Пол Кук.
Показ в Красноярске состоится благодаря федеральной программе «Большие гастроли» 18 и 19 апреля, сообщили в пресс-службе театра Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.16+