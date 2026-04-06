Двух человек госпитализировали после столкновения грузовых авто в Магадане.

В Магадане экстренные службы ликвидировали последствия серьезной аварии на улице Кожзаводской. Там столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего потребовалась помощь спасателей по деблокировке людей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, оперативная группа спасателей и пожарных незамедлительно прибыла к месту столкновения. Первоочередные действия личного состава были направлены на обеспечение безопасности: территорию оцепили, а поврежденную технику обесточили во избежание короткого замыкания. Основные усилия были сосредоточены на спасении двух мужчин, находившихся в кабине «КАМАЗа».
Пострадавших успешно извлекли из деформированного автомобиля и передали специалистам скорой помощи для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. По информации ведомства, в реагировании на ДТП принимали участие восемь сотрудников МЧС при поддержке двух единиц техники. Информация предоставлена пресс-службой ведомства.
