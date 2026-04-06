Дочь погибшего участника СВО получила 416 тысяч рублей после вмешательства

В Николаевске-на-Амуре прокуратура восстановила право несовершеннолетней на получение мер социальной поддержки.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске-на-Амуре прокуратура восстановила право несовершеннолетней на получение мер социальной поддержки. Основанием для разбирательства послужило обращение законного представителя ребенка, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Хабаровскому краю. Подробнее о ситуации — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно официальным данным Николаевской городской прокуратуры, десятилетняя девочка не получила своевременные выплаты, положенные после гибели отца в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина погиб в ноябре 2025 года, и финансовую помощь изначально получили другие члены его семьи. Факт нарушения прав ребенка был задокументирован в ходе прокурорской проверки.

Благодаря вмешательству правоохранителей и взаимодействию с местным отделом опеки и попечительства ситуацию удалось разрешить в пользу несовершеннолетней. На счет ребенка поступили средства в сумме 416 тысяч рублей. Исполнение решения находилось на контроле городской прокуратуры до фактического перечисления денег.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

