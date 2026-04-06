Дмитрий Демешин направит дополнительные средства на ремонт улиц Хабаровска

Глава региона совершил объезд по жалобам жителей.

Источник: AmurMedia

В выходные губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проинспектировал проблемные участки дорог Хабаровска и состояние города в целом. Это участки, на которые чаще всего жалуются жители краевой столицы, — в Индустриальноми Центральном районах, а также в Первом микрорайоне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Мы работаем по задачам и проблемам людей. Те задачи, которые ставят перед нами жители, мы анализируем и прорабатываем», — подчеркнул губернатор в ходе объезда.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук доложил главе региона о планируемых работах. Так, улица Шеронова от дендрария на Волочаевской до Ленина в этом году будет отремонтирована по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — с заменой трамвайного пути и укладкой железобетонных шпал. Протяжённость участка — около 1 км. Работы выполнят в этом году. Кроме того, на перекрёстке улицы Шеронова и Уссурийского бульвара сделают ямочный ремонт.

Дмитрий Демешин направит дополнительные средства на ремонт улиц Хабаровска. Фото: Антон Шевченко.

Также в планах — ремонт Байкальского переулка, который ведёт к школе № 68 и детскому саду «Верботон», а также 3-й Путевой переулок: эти объекты тоже часто критикуют люди. Ремонт выполнят в этом году за счёт городской казны и краевой субсидии.

Губернатор также поручил обустроить дорогу, которая ведёт с ул. Калараша к детскому саду № 23 и далее к бассейну «Дельфин» и городскому центру баскетбола. Он дал распоряжение помочь муниципалитету и выделить финансирование на ремонт этой улицы.

Глава региона отметил, что проблем в городе много, но краевые власти будут поддерживать мэрию.

«Жители выражают недовольство из-за выявившихся после зимы дефектов дорожного покрытия. Поставил задачу комплексно реализовать и средства нацпроекта, и деньги краевого и муниципального бюджетов, чтобы привести дороги в порядок. Выделю дополнительные средства из краевого бюджета, чтобы наши жители и участники дорожного движения были довольны улицами Хабаровска», — заявил губернатор.

В завершение Дмитрий Демешин поручил мэру Хабаровска опубликовать сроки проведения всех этапов работ на каждом объекте.

«Люди должны получать исчерпывающую информацию», — подчеркнул губернатор.

Добавим, также в этом году начнётся преображение Амурского и Уссурийского бульваров — эти объекты включены в мастер-план Хабаровской городской агломерации.