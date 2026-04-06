Дмитрий Демешин направит дополнительные средства на ремонт улиц Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук доложил главе региона о планируемых работах. Так, улица Шеронова от дендрария на Волочаевской до Ленина в этом году будет отремонтирована по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — с заменой трамвайного пути и укладкой железобетонных шпал. Протяжённость участка — около 1 км. Работы выполнят в этом году. Кроме того, на перекрёстке улицы Шеронова и Уссурийского бульвара сделают ямочный ремонт.