Почему кошки писают и гадят на кровать и как отучить

«Я устала повторять: у вас должно быть N+1 лотков, где N — число кошек. Один лоток на двух котов — верный способ найти лужи на пододеяльнике. Поставьте дополнительный лоток прямо в спальне на две недели. И уберите ароматизаторы и крышки-домики. Моя рекомендация: используйте открытый пластиковый лоток с низким входом и наполнитель без запаха. И чистите его дважды в день, а не раз в три дня».