Президент Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск частных дронов

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён принес извинения за запуск частных дронов в КНДР. С заявлением глава государства выступил в ходе заседания корейского кабмина.
«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — сказал корейский лидер.
Отметим, речь идет об инцидентах произошедших 27 сентября прошлого года и 4 января этого. Тогда корейские военные отвергли причастность к запускам и инициировали расследование, подозревая, что запуск беспилотников — дело рук частных лиц.
Напомним, в январе сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи понесут ответственность за вторжение беспилотников в воздушное пространство КНДР. По ее словам, Пхеньян расценивает инцидент как прямую провокацию и посягательство на суверенитет республики.
Позже она назвала обнадеживающим моментом и относительно разумным решением тот факт, что после инцидента с залетом на территорию КНДР беспилотника Южной Кореи министр страны Чон Дон Ён официально выразил сожаление по поводу инцидента.