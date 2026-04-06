Президент Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск частных дронов

Напомним, в январе сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи понесут ответственность за вторжение беспилотников в воздушное пространство КНДР. По ее словам, Пхеньян расценивает инцидент как прямую провокацию и посягательство на суверенитет республики.