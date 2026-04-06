Небо в огне: армия РФ жестко ответила за атаки на Воронеж, Петербург и Сочи

В последние месяцы регионы Российской Федерации неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. Только за последние сутки было сбито более 150 дронов ВСУ.
Военные эксперты в разговоре с aif.ru дали ответы на волнующие многих вопросы — откуда долетают БПЛА противника и каким будет ответ армии РФ.
Масштабные атаки дронов на российскую территорию.
Ночь на 5 апреля 2026 года ознаменовалась новой волной украинских воздушных атак. По данным Министерства обороны РФ, в этот период было уничтожено 87 беспилотников над обширной территорией, включающей Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тверскую, Ленинградскую области, Республику Мордовия и Крым.
В период с 8:00 до 14:00 того же дня силами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены еще 77 украинских беспилотников самолетного типа. Эти инциденты произошли над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Откуда летят дроны ВСУ на Ленобласть.
Военные эксперты раскрыли способы и маршруты, по которым украинские дроны достигают российских регионов. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что дроны, атаковавшие Ленинградскую область, где в ночь на 5 апреля сбили 19 дронов, могли пролетать через территорию Прибалтики.
«Украинские беспилотники вылетают из Львовской области, затем пролетают через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и попадают на российскую территорию», — заявил он aif.ru.
Военный эксперт Юрий Кнутов поддержал эту версию, добавив, что такие маршруты возможны только с согласия правительств указанных стран. Капитан первого ранга Василий Дандыкин и генерал-майор Владимир Попов также согласились, что БПЛА могут лететь со стороны прибалтийских стран, стартуя из Черниговской или Сумской областей.
Генерал-майор Попов также указал на возможность запуска дронов из нейтральных вод.
«Запускают с проходящих судов в Финском заливе или в Балтике. Оттуда они летят на предельно малых высотах и атакуют Ленинградскую область», — пояснил он.
Налет БПЛА на юг России.
Что касается Воронежской области, где 5 апреля было сбито 26 дронов, генерал-майор Попов объяснил, что аппараты пролетают над линией соприкосновения через ЛНР и ДНР.
«Беспилотники летят в основном в ночное время или предрассветные часы, потому что это период, когда тепловизоры и оптические прицелы слабо работают, а системы ПВО и РЭБ не всегда могут на предельно малых высотах обнаружить беспилотники. Дроны прикрываются рельефом местности или высокими деревьями. Это все дает им возможность долетать до таких городов, как Липецк, Воронеж или даже Ростов-на-Дону и Краснодар», — добавил он.
По мнению генерала Попова, атаки на Новороссийск, Геленджик, Анапу и Сочи чаще осуществляются через морскую территорию с использованием проходящих судов в нейтральных водах.
«Намного проще осуществлять налеты беспилотников на Краснодар или Анапу, на Новороссийск через морскую территорию, через нейтральные воды, где мог пройти или беспилотный катер какой-то, или корабль под разными флагами с диверсионно-разведывательной группой на борту… Такие атаки идут с проходящих судов», — сказал он.
Генерал также отметил, что противник часто использует дроны среднего радиуса действия, которые не могли бы долететь до цели с Украины напрямую.
Ответные действия Российской Федерации.
В ответ на непрекращающиеся атаки украинских беспилотников, Вооруженные Силы Российской Федерации наносят точечные и жесткие удары по выявленным военным объектам противника.
В частности, в ночь на 5 апреля и днем воскресенья сообщалось о взрывах в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские дроны-камикадзе «Герань» также атаковали цели в Одесской, Полтавской, Черниговской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики, временно занятой ВСУ.
Министерство обороны РФ отчиталось, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили объекты, относящиеся к энергетической, топливной инфраструктуре и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Эти действия являются частью стратегии нанесения ответных ударов, направленой на снижение боевого потенциала противника и обеспечение безопасности российской территории.