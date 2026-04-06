В Хабаровске 28 человек спасли из горящего дома, есть погибшие

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, экстренные службы работали в условиях сильного задымления. Силами пожарных расчетов были спасены 28 жильцов, в том числе трое детей, которых эвакуировали через окна и по лестничным маршам. Еще 20 человек вышли из дома сами. К сожалению, спасти двоих взрослых — мужчину и женщину — не удалось, их тела обнаружили внутри здания. Пятерым спасенным, включая двоих детей, потребовалась госпитализация.