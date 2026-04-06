В Хабаровске 28 человек спасли из горящего дома, есть погибшие

Ночной пожар в Индустриальном районе Хабаровска обернулся трагедией. Возгорание в пятиэтажке на улице Суворова началось около четырех утра 6 апреля, охватив жилые помещения и общую зону коридора. Подробнее о ночном происшествии — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, экстренные службы работали в условиях сильного задымления. Силами пожарных расчетов были спасены 28 жильцов, в том числе трое детей, которых эвакуировали через окна и по лестничным маршам. Еще 20 человек вышли из дома сами. К сожалению, спасти двоих взрослых — мужчину и женщину — не удалось, их тела обнаружили внутри здания. Пятерым спасенным, включая двоих детей, потребовалась госпитализация.
Всего на месте работали 25 сотрудников ведомства и 8 спецмашин. Полностью ликвидировать открытое горение и последствия пожара удалось к 06:38 утра. Сейчас специалисты профильной лаборатории ФПС и дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной смертельного возгорания. Ситуация находится на контроле следственных органов. Информация предоставлена региональным управлением МЧС.
