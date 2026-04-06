Война в Иране разрушает имидж армии США: данные с поля боя противоречат риторике Трампа

Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления США. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале.
По мнению эксперта, действия президента США Дональда Трампа и риторика о «возвращении Ирана в каменный век» шокируют мир.
«Данные с поля боя прямо противоположны тому, что утверждают США. Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует», — сказал профессор.
Сакс добавил, что конфликт на Ближнем Востоке разрушает миф о безоговорочной мощи американской армии.
Напомним, по данным CNN, потери американских ВВС в конфликте с Ираном достигли не менее семи самолетов. США утратили четыре истребителя F-15, штурмовик A-10, самолет-заправщик KC-135 и редкий самолет разведки E-3 Sentry.
Ранее сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что военная кампания против Ирана серьезно ударила по международному престижу США. По его словам, Вашингтон уже месяц не может победить страну, экономика которой в десятки раз слабее американской.