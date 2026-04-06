Медики рассказали, как контролируют здоровье осуждённых в Красноярском крае

В учреждениях системы исполнения наказаний в Красноярском крае медицинское сопровождение осуждённых организовано на постоянной основе. Об этом рассказал начальник МСЧ-24 ФСИН России Антон Петров. При поступлении каждый проходит обязательный медицинский осмотр. По его итогам врачи определяют состояние здоровья и при необходимости назначают лечение. В дальнейшем на человека заводится медицинская карта, которая сопровождает его на протяжении всего срока и хранится ещё 25 лет, — пояснил Антон Петров. Эксперт рассказал, что в каждом учреждении действует медицинская часть, где можно получить амбулаторную и стационарную помощь. Осуждённые регулярно проходят обследования, в том числе ежегодную флюорографию. Дополнительно в крае работает мобильная врачебная бригада. Раз в год она объезжает все учреждения, проводит осмотры и диагностику, корректирует лечение, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями. По словам спикера, многие осуждённые поступают уже с запущенными заболеваниями, поскольку ранее редко обращались к врачам. Поэтому значительная часть работы связана с первичной диагностикой и дальнейшим наблюдением за состоянием здоровья.