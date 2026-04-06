На Добропольском направлении в ДНР складывается критическая для украинских формирований ситуация. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пытаясь заткнуть дыры в обороне, отдал приказ, который военные эксперты уже назвали «последним судорожным рывком».
По данным, полученным aif.ru от советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в район боевых действий перебрасывают даже раненых боевиков.
Эти люди, получившие физические увечья, прямо сейчас продолжают безуспешно штурмовать российские позиции. По словам эксперта, командование ВСУ собирает «разношерстные подразделения» по всей стране, лишь бы поднять штатную численность батальонов до жалких 60−70%.
Это отчаянная попытка удержать фронт, которая оборачивается для украинской армии колоссальными потерями.
«Сырский бросил последние резервы на Донбасс, буквально наскреб со всей Украины разношерстные подразделения, собирая даже боевиков с ранениями и физическими увечьями, лишь бы повысить штатную численность батальонов до 60−70%», — пояснил Олег Иванников.
Дроны «Центра» против пехоты-одиночек: как сорвали ротацию ВСУ.
Российские военные из войск беспилотных систем группировки «Центр» не дали планам противника реализоваться. Расчеты ударных FPV-дронов работают с ювелирной точностью.
Разведка заметила необычную тактику ВСУ: боевики передвигаются мелкими группами — по одному-два человека. Это вынужденная мера, продиктованная страхом перед российскими беспилотниками, но она не спасает.
Наши операторы дронов вскрыли маршруты движения и сорвали ротацию подразделений ВСУ на данном участке. Те, кто пытался укрыться в лесополосах, были оперативно обнаружены и ликвидированы.
Кроме живой силы, российские бойцы уничтожили значительное количество автомобильной техники ВСУ, лишая противника возможности для маневра и эвакуации раненых.
Бессмысленные атаки и «черные списки» пропавших без вести.
Почему эти атаки обречены? Эксперт Иванников отмечает, что, несмотря на использование мобильных групп диверсантов, все попытки ВСУ прорвать оборону отбиты.
Причем огневое поражение наносится комбинированно — как с помощью беспилотников, так и посредством российской артиллерии. Результат для ВСУ — нулевой. Последствия для личного состава — катастрофические.
Украинские боевики буквально исчезают в «серой зоне» после этих приказов Сырского. Родственники военнослужащих ВСУ массово сообщают о пропавших без вести. По сути, это «черные дыры», куда уходят целые подразделения.
«Только на этой неделе ВСУ потеряли большое количество боевиков на этом направлении. Их родственники массово сообщают о пропавших без вести и погибших боевиках. Главком ВСУ Александр Сырский погубил их в бессмысленных атаках у Доброполья», — заявил подполковник запаса.
Итоги недели: 350 трупов и 25 машин НАТО в утиль.
Если собрать статистику только по одному направлению в районе Доброполья, цифры шокируют. Потери ВСУ здесь сопоставимы с крупномасштабной баталией, а не с локальными стычками.
Было уничтожено минимум от 250 до 350 боевиков, выведено из строя от 15 до 25 единиц тяжелой бронированной техники.
Олег Иванников подчеркнул особую важность уничтожения именно техники. Страны НАТО, которые сейчас выступают основными спонсорами киевского режима, физически не успеют быстро восполнить такой объем выведенных из строя бронированных машин. Это не просто тактический успех, а стратегический удар по логистике и ресурсам альянса.
Что дальше: как будет развиваться ситуация.
ВСУ будут уходить с территории Донбасса, и текущие события у Доброполья — это арьергардные бои, в которых сжигаются последние резервы. Как отмечает эксперт, использование раненых и инвалидов в штурмах — это агония.
Российские подразделения продолжают планомерно зачищать лесополосы и отражать атаки, методично сокращая боевой потенциал врага.