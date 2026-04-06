Россиянам напомнили об отсутствии шестидневных рабочих недель в 2026 году

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил РИА Новости, что в 2026 году у россиян, работающих по пятидневному графику, не будет ни одной шестидневной рабочей недели.
Для сравнения: в 2025 году такая неделя была одна — с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году их насчитывалось три: с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.
Напомним, что протоиерей Игорь Фомин предложил сделать выходными дни с среды перед Пасхой до среды после неё, перенеся часть майских праздников. По словам священнослужителя, введение дополнительных выходных в этот период помогло бы подчеркнуть значимость Пасха для государства и общества.
