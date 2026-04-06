В красноярских кофейнях «Дискавери» нашли просрочку и антисанитарию

По итогам проверки орагнизацию оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кофейни «Дискавери» в Красноярске и выявили серьёзные проблемы с хранением, маркировкой и обработкой продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в кофейне на улице Партизана Железняка сотрудники обнаружили, что на специи, замороженные ягоды, куриное филе, рис, овощи, фрукты и сливочное масло отсутствовали товарные ярлыки. На кондитерских изделиях не было дат изготовления. Сосиски и ветчина, которые производитель предписывал хранить при температуре от 0 до +6 градусов, лежали в морозилке при —19 градусов. Продукцию изъяли. Также выяснилось, что в заведении нарушалась периодичность дезинсекции и не контролировалась её эффективность.

В кофейне на улице Годенко не сохранили маркировку на свежем картофеле и луке — продукцию пришлось списать. Овощи и производственный инвентарь мыли в одной и той же ванне, установленной в загрузочном помещении, где хранились уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства.

В обоих заведениях оказались нарушены технологические потоки: сырьё и готовая продукция пересекались, а в горячих цехах использовался один стол для сырых и готовых блюд.

По итогам проверки ООО «ОРТУС Плюс» оштрафовали на 15 тысяч рублей и выдали предписание устранить нарушения. Постановление вступило в силу, штраф уже оплачен.

