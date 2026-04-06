В красноярских кофейнях «Дискавери» нашли просрочку и антисанитарию

Так, в кофейне на улице Партизана Железняка сотрудники обнаружили, что на специи, замороженные ягоды, куриное филе, рис, овощи, фрукты и сливочное масло отсутствовали товарные ярлыки. На кондитерских изделиях не было дат изготовления. Сосиски и ветчина, которые производитель предписывал хранить при температуре от 0 до +6 градусов, лежали в морозилке при —19 градусов. Продукцию изъяли. Также выяснилось, что в заведении нарушалась периодичность дезинсекции и не контролировалась её эффективность.