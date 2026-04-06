Выявлен новый эпизод преступной деятельности директора Емельяновского детдома (видео)

В отношении директора госучреждения «Емельяновский детский дом» возбудили еще одно уголовное дело — должностное лицо подозревается в получении взятки в крупном размере за лоббирование интересов бизнесмена. Об этом сегодня сообщили в ГСУ СК и ГУ МВД Красноярского края.

По версии следствия, в период с января по апрель 2024 года директор получила от 44-летнего индивидуального предпринимателя через посредника незаконное денежное вознаграждение в сумме 165 тысяч рублей. За это женщина пообещала ему общее покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров для нужд учреждения (одежды для воспитанников).

«В рамках достигнутых договоренностей в период с декабря 2023 по апрель 2024 года между директором детского дома и предпринимателем было заключено четыре госконтракта на общую сумму более 1,6 млн рублей», — рассказали в СК.

Напомним, ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с фиктивным трудоустройством работников (ч. 3 ст. 159 УК РФ), новое завели по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Сегодня суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

