До 15 апреля блокировать VPN: Минцифры указало на ограничения iOS

Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям рекомендации по выявлению VPN, указав на существенные ограничения при работе с устройствами на iOS. Документ разослан более чем 20 площадкам, сообщает РБК.
В материалах говорится, что операционная система iOS не позволяет сторонним приложениям получать данные из других сервисов, что затрудняет проверку использования VPN. На Android такие проверки реализуются проще за счет доступа к параметрам сети.
Компании получили поручение до 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам для пользователей с включенным VPN. В случае невыполнения требований возможна потеря IT-аккредитации, исключение из перечня обязательных для предустановки приложений и из списка ресурсов, доступных при ограниченном интернете.
Методика предусматривает трехэтапную проверку. Сначала определяется IP-адрес устройства и сопоставляется с российскими и заблокированными адресами. Затем проводится проверка через собственное приложение сервиса. Третий этап касается устройств на других операционных системах, включая Windows и macOS.
В документе отмечено, что признаки использования VPN требуют дополнительного подтверждения. Среди них — частая смена страны по IP или несовпадение геолокации.
Минцифры также указало на ряд случаев, когда выявление VPN затруднено или невозможно. Речь идет о настройке VPN на роутерах, использовании виртуальных машин, прокси-серверов с «домашними» IP, режиме split tunneling, а также влиянии CDN и появлении новых сервисов быстрее обновления баз.
Отдельно предусмотрены исключения для корпоративных VPN. Для них планируется формирование белого списка. Также предлагается учитывать поведение пользователя — например, использование защищенного соединения в рабочее время.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев обсуждал с операторами связи дополнительные меры, включая ограничения на пополнение Apple ID. С 1 апреля крупнейшие операторы уже прекратили такую возможность.
При этом в рекомендациях отмечено, что постоянный мониторинг VPN на устройствах нецелесообразен из-за нагрузки на трафик и аккумулятор.
