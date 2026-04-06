Нижегородские мозаики — наш культурный код?

Нижегородская область — лидер по сохранению художественного наследия советского периода. Именно в нашем регионе впервые в России был подготовлен реестр сохранившихся артефактов мозаичного искусства, установлена категорийность объектов в соответствии с их художественными качествами, проведены реставрации нескольких мозаик в Нижнем Новгороде, Чкаловске, Дзержинске и Володарске. Координатор проекта «Нижегородские мозаики» Александр Казарин рассказал ИА «Время Н», зачем нужно восстанавливать советские мозаики и поделился творческим планами на 2026 год.
— «Нижегородские мозаики» — название нескольких проектов, в рамках которых реставрируются произведения советского монументального декоративного искусства в регионе. Так назывался первый грантовый проект, который наша организация выиграла у правительства Нижегородское области (министерство социальной и внутренней политики). Под этим названием в течение двух лет проводились реставрации. При поддержке регионального гранта в 2023 году нами были отреставрированы две мозаики на Дзержинском музыкальном колледже и мозаика «Валерий Чкалов» в Чкаловском Дворце культуры и спорта. В рамках проекта прошли открытые лекции по мозаике, экскурсии и работала Школа реставраторов. Также в 2023 году при поддержке администрации Нижнего Новгорода была выполнена реставрация мозаики «Садко» в Приокском районе. Сейчас реставрации продолжаются, а название «Нижегородские мозаики» стало нарицательным.
— В 2024 году вы вместе с волонтерами восстановили на Дзержинском плавательном бассейне мозаику «Подводный мир», которую специалисты считают очень непростой для реставрации по причине ее многочисленных вогнутостей и выпуклостей. Сложно было?
— Относительно сложно. Там надо было сначала понять логику и только потом дальше действовать. Благо, за несколько лет у нас накопилась группа увлечённых волонтеров, за работой которых не требуется жесткого контроля. Небольшое сообщество людей, которые реставрируют мозаики и которым нравится это делать.
— Вопрос, который часто задают обыватели — а нужно ли в принципе восстанавливать мозаики, имеют ли они высокую художественную ценность?
— Конечно. В 1960−80-е годы в СССР было создано огромное количество произведений, причем разного качества. Там есть работы проходные, тяп-ляп, а есть произведения, которые, несомненно, имеют культурную ценность. Бытует мнение, что, если картина художника находится в музее, — это искусство. А если мозаика того же самого художника находится на здании, то, как кажется многим, вроде бы и не искусство. Первая причина — мозаики у нас всегда перед глазами. Вторая — большинство этих произведений нам с вами достались в наследство. Мы не видели, как они создавались, не знаем каких трудов это стоило, каких ресурсов потребовало…
Вся страна бьется сегодня над культурным кодом. Надо смотреть на самих себя, на свою историю адекватно и сохранять то, что есть. Когда речь идет о мозаике, мы не говорим, что нужно создавать новое. Это мое твердое убеждение, потому что это была определенная эпоха. Повторять ее бессмысленно.
— Мне приходилось слышать, что мозаики на фасадах изначально задумывались и создавались, чтобы разнообразить унылую среду серых панельных домов…
— Не согласен. Таких работ в общем объеме мозаик — процентов 10, не больше. Все остальное — художественное оформление общественных мест — таких, как дома культуры, детские школы искусств, вокзалы. С одной стороны, это идеологическая составляющая, с другой, — исключительно эстетическая. В советское время при строительстве капитального объекта определенный процент средств в обязательном порядке уходил на оформление. Аналогов подобного в мировом искусстве нет. Единичные случаи есть, но массовой системной работы нигде, кроме как в СССР, не было.
— Какие мозаики в Нижнем Новгороде были вами отреставрированы и какие еще планируется восстановить?
— В Нижнем Новгороде это мозаика «Садко» на здании детсада № 150 в микрорайоне Щербинки-1.
В этом году делаем еще два объекта. Во-первых, будет отреставрирована мозаика на здании детского садика «Солнышко» на улице Строкина, 18Б. Второй объект — детский сад на улице Тропинина в Щербинках. Внутри, в аварийном помещении бассейна, есть два керамических панно авторства известных нижегородских художников-керамистов Татьяны и Валерии Гришиных. Само помещение садика подлежит сносу, поэтому панно оттуда снимем и отреставрируем. Скорее всего, восстановим его на одном из зданий кампуса ННГАСУ между улицами Ильинской и Гоголя. Хотим, чтобы его могли видеть все желающие.
Также хочу отметить великолепную работу наших коллег — реставраторов из Москвы, которые сохранили большую мозаику «Быстрее, выше, сильнее» на доме № 118 по улице Березовская у стадиона «Старт».
Справка.
Мозаика — вид монументального искусства; изобразительные и орнаментальные композиции, составленные из элементов природного (раковины, природный камень, галька) или искусственного (эмали, смальта) происхождения, закреплённых на основе.