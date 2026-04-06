Продюсер Рудченко сообщил, что Долина сыграет в спектакле Барщевского по бартеру

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что певица Лариса Долина может сыграть в спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» по бартеру.
— Насколько я помню, Барщевский был адвокатом в деле Долиной долгое время. Возможно, какую-то монету она заработает, но не гонорар, который она получает обычно, — заявил он в беседе с изданием Aif.ru.
По его словам, артистка, вероятно, будет помогать в этом спектакле из-за дружбы с юристом.
Премьера постановки состоится 12 апреля.
Лариса Долина может столкнуться со штрафом до 100 миллионов рублей за ущерб окружающей среде из-за загрязнения природного ручья. По данным Mash, в него попадают стоки с ее участка в Московской области, где находится искусственный пруд, созданный в 2001 году. Из водоема по изношенным каналам стекают загрязненные массы, из-за чего пострадали прилегающие берега и сам ручей.
Сама певица уже комментировала жалобы касательно вырытого пруда в Подмосковье. По ее словам, объект находится в ее собственности и она вправе делать с ним что угодно.