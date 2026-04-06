В Президентской академии рассказали, можно ли потратить маткапитал на образование старшего ребенка

Экономист Зайков: Маткапитал можно тратить на образование любого ребенка в семье.

Источник: Комсомольская правда

Деньги в рамках маткапитала можно направить на любого ребенка в семье: и на первого, и на последующих. Об этом в интервью ТАСС россиянам напомнил эксперт Президентской академии, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Сергей Зайков.

«Материнский капитал может быть направлен на образование любого ребенка в семье, а не только того, с рождением которого возникло право на сертификат. По своей правовой природе эта мера поддержки предназначена для всей семьи, поэтому использовать средства можно, в том числе на обучение старшего ребенка», — сказал Зайков.

По его словам, правовая природа этой меры поддержки такова, что ею могут пользоваться все члены семьи. Но право распоряжаться маткапиталом есть только у родителей, дети сами не могут использовать средства поддержки.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка в России увеличится до 737,21 тыс. рублей, а через два года, к 2028 году, эта сумма вырастет до 797,36 тыс. рублей.

Сайт KP.RU вместе с опытным юристом рассказал, как использовать материнский капитал на строительство дома в 2026 году, и что для этого нужно.