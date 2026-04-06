Доцент Балыбин: в 2026 году россияне не будут работать по шестидневным неделям

Работающие по пятидневному графику россияне не будут работать по шестидневным неделям в 2026 году. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2026 году, согласно производственному календарю для граждан, трудящихся по пятидневной рабочей неделе, не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Напомним, майские праздники в 2026 году принесут россиянам две серии трехдневных выходных. Первый период отдыха пройдет с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда, а второй будет посвящен Дню Победы.
Как сообщал KP.RU, этой весной россияне планируют поездки как за рубеж, так и по стране. Среди заграничных направлений наиболее востребованы Китай, Узбекистан и Турция. Внутри России основной поток путешественников выбирает Москву, Санкт-Петербург и Сочи.