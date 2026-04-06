Рудченко объяснил участие Долиной в спектакле Барщевского

Лариса Долина примет участие в премьере спектакля Михаила Барщевского «Мечты Фемиды», который состоится 12 апреля. Продюсер Павел Рудченко в разговоре с aif.ru предположил, станет ли певица оправдываться со сцены за ситуацию с квартирой.
«Барщевский долгое время был адвокатом в деле Долиной… Вполне возможно, ее участие — это дружеская бартерная история. Ей приходится отрабатывать, то, что с ней работали люди, что они пытались реализовывать ее прихоти и изначально, надо сказать, у них получалось», — сказал Рудченко.
По его мнению, ждать оправданий со сцены со стороны Долиной не стоит.
«Я как-то не верю в это, время уже прошло. Время, когда люди ждали от нее каких-то человеческих действий, ушло. Теперь она как артист уже представляет собой некий токсичный элемент», — добавил продюсер.
Долину и Барщевского связывает дружба. В марте 2024 года народная артистка России уже участвовала в качестве приглашённого гостя в театральном эксперименте Барщевского «Неформат».
Кроме того, они связаны судебным процессом по делу о продаже квартиры певицы в Хамовниках. Адвокатское бюро «Барщевский и партнеры» представляло интересы Долиной в споре.