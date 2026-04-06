Призраки Вьетнама: Иран повторил главный кошмар США в истории

Эксперт Юрий Кнутов раскрыл, как иранские ПВО сбивают американские F-15 и F-35. Не новейшее оружие, а старая вьетнамская тактика «из засады» приносит успех. Пилот США прятался в горах, пока американцы вели дезинформацию.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между Ираном и США вступил в новую фазу, где беспилотники и гиперзвук — не главные герои. На первый план вышла тактика, которой больше полувека.

Иранские силы противовоздушной обороны регулярно поражают американские цели, и, по мнению военных экспертов, секрет кроется вовсе не в суперсовременном оборудовании, а в грамотном методе его использования.

Как Ирану удается сбивать дорогостоящие истребители F-15 и что происходило с американским пилотом в горах — разбираемся в деталях.

Успех, о котором спорят: тысячи сбитых целей.

Системы ПВО Ирана хорошо показали себя за время обостренной фазы конфликта с США и Израилем с 28 февраля этого года. Один из последних точных ударов лишил США дорогостоящего истребителя F-15. Однако данные о масштабах поражения целей разнятся кардинально.

«Иран не так давно заявлял, что в ближайшее время у них появится новейшая система ПВО, и они смогут преподать урок американцам. Какая-то поставка, может быть, и была. Об этом пока можно только гадать. Смог ли Иран сам произвести комплексы? Сложно сказать, поскольку США сообщают о тысячах сбитых целей на территории Ирана, порядка 10−13 тысяч. Осталось, как сообщает президент США Дональд Трамп, около трех тысяч целей. Поэтому предполагать то, что в Иране работают заводы по производству зенитно-ракетных систем, я бы не стал. Даже если под землей», — пояснил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Официальный Вашингтон признает колоссальное количество пораженных воздушных целей над территорией противника, но при этом опровергает наличие у Ирана современных заводов по выпуску ЗРК. Эксперт рассказал, что помогает Ирану побеждать.

Секретная тактика «из засады»: уроки Вьетнама.

Ответ оказался не в технологиях, а в тактике. Иранские расчеты действуют не по шаблону, а возвращаются к методам, которые блистательно работали у вьетнамских бойцов против американской авиации в 1960−70-х годах.

Кнутов отметил, что успех иранских систем ПВО можно объяснить методом их работы:

«Зенитно-ракетные комплексы Ирана действуют из засады. Они показали себя неплохо именно с учетом такого метода применения. Они вычисляют траекторию полета американских самолетов, наблюдают за ними, устраивают засаду, сбивают и тут же уходят, чтобы их не уничтожили в ответ. Это еще вьетнамская тактика, она в свое время зарекомендовала себя очень хорошо, когда вьетнамцы таким же образом сбивали американские самолеты».

Таким образом, иранские ПВО превращаются в мобильные «охотничьи» группы. Вместо того чтобы светить радарами и подставляться под удары возмездия, они терпеливо ждут, изучают маршруты американской авиации, наносят внезапный удар и мгновенно меняют позицию. Эта стратегия оказалась настолько эффективной, что позволила поразить даже такие сложные цели, как истребитель пятого поколения.

Охота на пилота: дезинформация и расщелина в горах.

Одним из громких эпизодов стало уничтожение самолета, который изначало приняли за новейший F-35. Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) 3 апреля заявил об уничтожении второго истребителя F-35 США над центральной частью Ирана. Позже военные эксперты уточнили, что речь, судя по опубликованным кадрам, идет о другом истребителе США — F-15E Strike Eagle.

Судьба пилотов этого сбитого самолета превратилась в настоящий триллер. Иранские СМИ сообщали о поимке летчика, США отрицали это и проводили рискованную наземную спасательную операцию.

«Поражение F-15 говорит о том, что Иран в состоянии уничтожать современные американские самолеты. Что касается операции по спасению, один летчик был сразу спасен. Второй, вероятно, укрывался в расщелине в горах и вызвал помощь. У американцев система эвакуации развита хорошо еще со времен войны в Корее. После падения истребителя они начали ее реализовывать, в том числе с помощью дезинформации. Они сообщали, что летчик уже якобы найден и его вывозят в определенном направлении по суше. Этим они сбивали иранских военных, пока шли поиски пилота в горах. Его засекли по маячку, а потом вывезли по воздуху», — сообщил эксперт.

Американский пилот сбитого в Иране истребителя F-15 прятался в расщелине в горах, пока США проводили кампанию по дезинформации о его перемещениях и продолжали искать военного. Эта история — яркий пример того, как высокие технологии (маячок, авиация) сочетаются с древнейшим инстинктом выживания и классическими приемами военной хитрости.

Чья будет победа?

Успешное применение иранскими ПВО тактики «засад» против F-15 — это не просто локальный эпизод. Это сигнал для всех армий мира: количество и новизна техники перестают быть решающим фактором, если противник владеет грамотной тактической школой.

Старая вьетнамская методика, которой полвека, в умелых руках оказалась смертельной для дорогостоящих американских машин и их пилотов. А пока США отчитываются о тысячах пораженных целей, иранские расчеты уже ушли в новую «засаду», ожидая следующую жертву.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше