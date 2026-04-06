Экскурсоводам без аттестации запретят работать с туристами в Приморье

Первые проверки прошли в центральной части Владивостока. Специалисты министерства туризма Приморского края устанавливают личности тех, кто проводит экскурсии, при необходимости привлекаются и сотрудники полиции.
Уже проведено три рейда, проверено семь групп, в том числе и с китайскими туристами. Рейды проходили на фуникулере, железнодорожном вокзале, Миллионке. В одном случае выявили нарушение. Экскурсия проходила по Корабельной набережной для гостей из западных регионов России, экскурсовод была без бейджа и без пройденной аттестации. Был составлен протокол об административной ответственности, отмечает пресс-служба министерства туризма Приморского края.
В ведомстве добавили, что эта работа будет регулярной. Но цель проверочных мероприятий — не наказать, а пресечь нарушения. При выявлении первого нарушения псевдо-экскурсовод получит предупреждение, а при повторном — уже штраф до 10 тысяч рублей. Для туркомпаний, привлекающих к работе нелегального экскурсовода, штраф — до 100 тысяч рублей. Если экскурсовод утверждает, что «записался на аттестацию, но экзамен еще не успел пройти», — от ответственности это не освобождает.