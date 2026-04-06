В российских школах начался квантовый «Урок цифры»

С 6 в российских школах проходит новый этап всероссийского образовательного проекта в сфере цифровых технологий «Урок цифры». Школьники узнают, как устроено квантовое программирование и почему это новое направление становится ключевой технологией ближайшего будущего. Присоединиться к «Уроку цифры» можно двумя способами: прийти в школу на занятие с учителем или пройти урок самостоятельно на сайте проекта.
Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля. «Квантовый апрель» — традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечают Всемирный день квантовых технологий, напоминает официальный сайт проекта. В Музее «Атом» на ВДНХ пройдет «Урок цифры» для московских школьников с онлайн-подключением нескольких сотен российских школ.
Также школьники смогут пройти игровые тренажеры, чтобы протестировать свои знания о сверхпроводниковом квантовом вычислителе, сопоставят классические и квантовые логические схемы, а также узнают про облачную платформу квантовых вычислений. Это уже будет шестой урок сезона 2025/2026 годов.
Пятый — завершился 8 марта. Его тема: «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Его посетили более 1,8 миллиона школьников.
Путь в профессию.
В Волгоградской области школьники Кировского района областной столицы попробовали себя в роли специалистов, создающих и развивающих цифровые сервисы.
Их погрузили в мир информационных технологий, чтобы они увидели, как современные цифровые платформы обрабатывают большие массивы информации и создают рекомендации для каждого пользователя.
«Для школьников важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и понимать, как они устроены, — рассказала директор областного Центра информационных технологий Татьяна Гнедаш. — На этом “Уроке цифры” ребята заинтересовались новшеством, которое может стать делом всей жизни. Некоторые так и сказали: “Хочу стать профессионалом в этом деле”.
Понятно и увлекательно.
В Республике Адыгея «Урок цифры» прошел на базе Адыгейского государственного университета. Дистанционный формат позволил подключиться к занятиям учащимся из разных образовательных учреждений региона.
Ребята узнали, как система за доли секунды находит нужную информацию среди огромного объема данных, какие этапы проходит информация от запроса пользователя до формирования персонального предложения.
«Дети много времени проводят в контакте с современными технологиями, поэтому им важно понимать принципы их работы, — считает педагог дополнительного образования Центра цифрового образования “IT-куб” Екатерина Мацола. — Такие занятия помогают не только познакомиться с цифровыми решениями, но и осознанно их использовать».
Сами ребята отмечают, что игровой формат делает сложные темы более понятными и увлекательными. «Мне нравится, как на “Уроке цифры” объясняют материал через игровые задания и визуальные форматы. Так гораздо проще разобраться в теме», — рассказал ученик школы № 3 Александр Жердицкий.
На открытых уроках.
В Красноярском крае проводят открытые уроки проекта. Ученики 9-го класса гимназии № 13 побывали в Региональном координационном центре, где узнали, как анализ данных помогает настраивать контент под каждого человека.
Эксперты рассказали, как его используют при обработке региональных особенностей. Школьники увидели, что цифровые технологии применяются не только в коммерческих сервисах, но и в системе государственного управления. «Анализ данных — одно из самых перспективных направлений в сфере искусственного интеллекта. Для школьников, которым предстоит выбор профессии, важно видеть реальные примеры того, как эти технологии применяются на практике. Такие занятия помогают лучше понять, где можно построить карьеру», — считает министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Справка «РГ».
«Урок цифры» реализуется с 2018 года. Его цель — ранняя профориентация школьников, что отвечает задачам национального проекта «Экономика данных». С момента запуска проекта уроки провели более 123 миллиона раз, их партнерами выступают ведущие российские технологические компании.
«Урок цифры» проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».