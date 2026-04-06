Академик Петрукович заявил, что земные технологии решают космические задачи

На сегодняшний день земные технологии во многом решают космические задачи. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
По его словам, сейчас околоземный космос полностью интегрируется в экономику Земли. Более того, орбита во многом заимствует инфраструктуру всего, что есть на планете.
«Это и системы связи, и оптика для оперативного наблюдения. Земные материалы, суперкомпьютеры и искусственный интеллект должны применяться для решения космических задач, в частности, для управления огромным количеством космических аппаратов», — сказал Петрукович.
В качестве примера академик привел космическую программу американского предпринимателя Илона Маска. Он подчеркнул, что у того уже около 10 тысяч аппаратов на орбите Земли. И управлять ими из специальных центров уже не получится. Как следствие, многое решается автоматически.
«И в робототехнике у России очень неплохой задел на земле. Если мы говорим о промышленности в космосе, — нам нужна атомная энергия. И здесь Росатом впереди планеты, в новом национальном проекте “Космос” запланирована работа по переносу атомных технологий в космос», — добавил Петрукович.
В той же беседе с KP.RU академик рассказал о других деталях национального проекта «Космос». Он подчеркнул, что в рамках него, например, планируется исследовать Венеру. Поскольку люди высаживались на нее аж десять раз, но так и не смогли полностью изучить. До сих пор неизвестно, есть ли там вулканы, землетрясения и другие явления.