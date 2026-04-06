До 500 погибших: США в десятки раз занизили потери в войне с Ираном

Соединенные Штаты Америки в несколько десятков раз занижают свои потери, только погибшими они потеряли уже от 300 до 500 человек, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500. Убитых можно по-разному считать. Например, кто сразу был убит и кто был ранен и умер уже потом, например, в госпитале. Поэтому 13 может быть тех, кто погиб сразу. А кто погиб позже, в список погибших не внесли. Смотря, как Иран наносит удары по военным базам, видно, что потери намного больше тех, которые озвучивает Вашингтон», — сказал Перенджиев.
Также политолог отметил, что в США остались недовольны тем, что не удалось найти подразделения, которые могли бы выполнять роль прокси.
«Они пытались задействовать курдов, но с ними не получилось. Иран дал жесткий отпор. Арабов пытаются задействовать, но пока они делают только агрессивные заявления, а воевать с Ираном они особо не собираются. Поэтому США приходится воевать самим. В этой ситуации создается кризис системы, которая долгое время складывалась до этого. Кризис заключается в том, что США всегда либо вели прокси-войну или бесконтактную войну с применением ракет и воздушно-бомбовых ударов. Но с Ираном так не получается», — уточнил Перенджиев.
По словам эксперта, Иран показал, что никто не может его безнаказанно бомбить.
«Иран жестко защищается. Вспомним события, когда бомбили Югославию в 99-м, почти безнаказанно. Но времена безнаказанности закончились, Иран жестко защищается и уничтожает военную технику США, неважно, вертолеты или самолеты там летят. Не все гладко получается у США, как они рассчитывали. Они бьют и их, оказывается, тоже вполне эффективно бьют», — подытожил Перенджиев.