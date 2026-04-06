До 500 погибших: США в десятки раз занизили потери в войне с Ираном

«Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500. Убитых можно по-разному считать. Например, кто сразу был убит и кто был ранен и умер уже потом, например, в госпитале. Поэтому 13 может быть тех, кто погиб сразу. А кто погиб позже, в список погибших не внесли. Смотря, как Иран наносит удары по военным базам, видно, что потери намного больше тех, которые озвучивает Вашингтон», — сказал Перенджиев.