Расплата за налеты дронов ВСУ: мощный рой «Гераней» взорвал армию Украины

В ночь на 5 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили массированную атаку украинских беспилотников. Ответ в сторону ВСУ последовал незамедлительно — объекты ВСУ поразили десятки мощных российских беспилотников «Герань».
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, откуда запустили дроны, а Министерство обороны РФ и военкоры сообщили, как ВСУ поплатились за свои атаки.
Массовая атака дронов в ночь на 5 апреля.
В ночь на 5 апреля российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку дронов ВСУ. По данным Минобороны, над Брянской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Калужской, Ульяновской и другими областями были сбиты 87 украинских беспилотников.
Позже, в период с 8:00 до 14:00, было уничтожено еще 77 дронов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Откуда запустили дроны в Нижний Новгород?
Особенно напряженная ситуация сложилась в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в промышленной зоне Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников.
По предварительным данным, пострадавших нет. Однако падение обломков стало причиной повреждения двух промышленных предприятий, Новогорьковской ТЭЦ и нескольких жилых домов. На месте продолжают работу оперативные службы.
Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что дроны, направленные в сторону Нижнего Новгорода, могли быть запущены из ближайших к границе регионов Украины.
«Беспилотники в сторону Нижнего Новгорода могли запустить из ближайших регионов Украины. Это, например, Черниговская или Сумская. Вполне может быть, что запустили из Харьковской, но первые два варианта более вероятны», — пояснил эксперт.
Ответ российских войск.
Минобороны России сообщило о масштабных ударах возмездия с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены цели на территории Украины.
Были поражены сборочные цеха БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса, а также пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников в 148 населенных пунктах.
Кроме того, 4 и 5 апреля военные объекты на Украине стали целями мощных российских беспилотников. По данным околовоенных Telegram-каналов, удары наносились по объектам ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.
В течение суток фиксировались многочисленные взрывы — от реактивных «Гераней» и «Гербер» до корректируемых авиабомб УМПК. Особенно активные события происходили в районах Харькова, Сум и Одессы, где удары наносились практически каждые полчаса.
