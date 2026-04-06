Хабаровчане увидят лучшие короткометражки в восстановленном досуговом центре.

В Хабаровске молодежный досуговый центр стал официальной площадкой международного кинофестиваля. Здесь проходят бесплатные показы в рамках проекта «Эхо» XII «Дней короткометражного кино», как сообщает официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Подробнее о культурной программе — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Организаторы подготовили серию мероприятий под общим заголовком «Киновечер в Досуговом». Согласно данным пресс-службы правительства Хабаровского края, зрителям уже представили 15 кинопоказов. В перечень доступных работ вошли документальные фильмы местных режиссеров, включая отмеченную наградами серию «Дуссе-Алинь» и военно-историческую реконструкцию «Паллада. Последний поход». Также в программе представлена лента «Хранители Ольджиканского», выпущенная под региональным брендом.
Кинопоказы проходят в здании, которое прошло через масштабную реставрацию. Проект реализуется при поддержке президентского нацпроекта «Молодежь и дети», предоставляя гражданам возможность бесплатно изучать историю и природу родного края. По официальным данным, помимо документальных лент, в молодежном центре запланированы просмотры и других авторских работ хабаровских кинематографистов.
