Новосибирцы из Кировского района пытаются добиться ремонта дороги, полной ям

Люди просят справедливости и безопасной дороги.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Кировского района, проживающие в домах на Дмитрия Шмонина, 10, 10/1, 10/2 и Петухова, 105 (ЖК «Матрёшкин двор»), уже третий год пытаются добиться от администрации нормального дорожного покрытия. Речь идёт об участке от дома Петухова, 105 до Дмитрия Шмонина, 10 — единственном пути выезда с жилмассива к улице Петухова.

Как сообщается в паблике «Южно-Чемской», все обещания властей отремонтировать дорогу пока разбиваются о реальность: вместо капитального ремонта ограничиваются ямочным. «Вот и в текущем году жильцы не теряют надежды добиться справедливости и получения долгожданной дороги, отвечающей безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.