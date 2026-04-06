«Планета — загадка»: на нее летали много раз, но так и не смогли до конца изучить

Советский союз реализовывал программы по полетам к Венере аж десять раз. Однако планету так и не удалось полностью изучить. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
Как отметил ученый, российский национальный проект «Космос» предусматривает программу по исследованию Венеры. И в основе будут именно разработки СССР.
«Он использует советский задел по мягкой посадке на поверхность Венеры и работе в бешеных температурах — там +500 градусов — и давлении», — сказал Петрукович.
Тогда же он добавил, что программы по высадке аппаратов на Венеру уже реализовывались в прошлом. Тем не менее, работы остается много.
«Десять (высадок было — прим.ред.). Венера — это планета-загадка. Понятно, что надо изучать грунт, есть ли вулканы, есть ли землетрясения, геологическую историю, состав атмосферы», — добавил Петрукович.
В той же беседе с KP.RU ученый высказался о промышленности в космосе. Он отметил, что для построения соответствующей инфраструктуры нужна атомная энергия. Соответствующую станцию можно разместить на Луне. И проект «Космос» уже это предусматривает.