В Омской области рыбаки делятся фотографиями улова с озера Чаны

На водоёме у границы двух регионов продолжается подлёдная рыбалка.

Источник: Om1 Омск

Жители Омской области делятся фотографиями улова с озера Чаны в Новосибирской области. Несмотря на тёплую погоду, на водоёме по-прежнему продолжается зимняя подлёдная рыбалка.

По словам рыбаков, домой они возвращаются с карасями, чебаками и сазанами. Некоторые вывозят рыбу вёдрами и мешками.

Один из участников паблика «Рыбалка в Омске» рассказал, что приехал на озеро вечером 3 числа и остановился у острова Шипягин. По его словам, ночью чебак клевал без перерыва, а на следующий день в камышах удалось найти крупного карася. Он также отметил, что на месте было много людей — вдоль острова, по его оценке, стояли около 200 палаток.

Ещё один рыбак сообщил, что на Чанах окунь и судак клюют даже в ночное время. Чебака, по его словам, ловили на мысу полуострова, примерно в 10−12 километрах от мыса Голенького.

Озеро Чаны находится примерно в 100 километрах от границы Омской и Новосибирской областей. Его площадь составляет около 2000 квадратных километров.