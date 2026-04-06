В Омской области рыбаки делятся фотографиями улова с озера Чаны

Жители Омской области делятся фотографиями улова с озера Чаны в Новосибирской области. Несмотря на тёплую погоду, на водоёме по-прежнему продолжается зимняя подлёдная рыбалка.
По словам рыбаков, домой они возвращаются с карасями, чебаками и сазанами. Некоторые вывозят рыбу вёдрами и мешками.
Один из участников паблика «Рыбалка в Омске» рассказал, что приехал на озеро вечером 3 числа и остановился у острова Шипягин. По его словам, ночью чебак клевал без перерыва, а на следующий день в камышах удалось найти крупного карася. Он также отметил, что на месте было много людей — вдоль острова, по его оценке, стояли около 200 палаток.
Ещё один рыбак сообщил, что на Чанах окунь и судак клюют даже в ночное время. Чебака, по его словам, ловили на мысу полуострова, примерно в 10−12 километрах от мыса Голенького.
Озеро Чаны находится примерно в 100 километрах от границы Омской и Новосибирской областей. Его площадь составляет около 2000 квадратных километров.