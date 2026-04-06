В Омской области рыбаки делятся фотографиями улова с озера Чаны

Один из участников паблика «Рыбалка в Омске» рассказал, что приехал на озеро вечером 3 числа и остановился у острова Шипягин. По его словам, ночью чебак клевал без перерыва, а на следующий день в камышах удалось найти крупного карася. Он также отметил, что на месте было много людей — вдоль острова, по его оценке, стояли около 200 палаток.