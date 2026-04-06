«Это фантастика»: Академик Петрукович заявил о кратком росте интереса к космосу

Академик Петрукович: человечество обречено уходить в космос.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что человечество обречено уходить в космос. По словам ученого, в противном случае человечество упрется в «синдром Греты Тунберг», когда придется жестко ограничивать потребление энергии и ресурсов на Земле.

Количество жителей планеты, отметил Петрукович, сейчас стабилизируется, однако объем потребляемой энергии непрерывно растет. Поэтому энергоемкие производства неизбежно придется выносить за пределы Земли.

«Мы обречены что-то энергоемкое уносить в космос. Раньше думали о плавлении редкоземельных металлов. Сейчас говорят о выносе дата-центров, о том что квантовые вычисления без гелия-3 невозможны, обеспечьте нам тонны гелия-3, потому что это самый эффективный охладитель. И это совершенно переворачивает все наши представления о том, зачем космос нужен», — сказал академик.

Отдельно Петрукович подчеркнул, что количество запросов на освоение космоса за последние месяцы выросло кратно и назвал это «фантастикой».

