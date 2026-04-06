Посольство: Франция не уведомляет о задержании в стране граждан России

Власти Франции в большинстве случаев не ставят в известность дипмиссию о задержании в стране граждан Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Париже.
«Приходится учитывать, что французская сторона в большинстве случаев не уведомляет посольство о задержании российских граждан», — отметили дипломаты.
Отмечается, что эта информацию поступает в посольство от родных или адвокатов задержанных.
Ранее в дипмиссии сообщили, что в настоящее время во Франции арестованы 411 граждан РФ. В отношении них ведется следствие.
