Посольство: Франция не уведомляет о задержании в стране граждан России

Власти Франции не извещают посольство РФ о задержании россиян в стране.

Источник: Комсомольская правда

Власти Франции в большинстве случаев не ставят в известность дипмиссию о задержании в стране граждан Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Париже.

«Приходится учитывать, что французская сторона в большинстве случаев не уведомляет посольство о задержании российских граждан», — отметили дипломаты.

Отмечается, что эта информацию поступает в посольство от родных или адвокатов задержанных.

Ранее в дипмиссии сообщили, что в настоящее время во Франции арестованы 411 граждан РФ. В отношении них ведется следствие.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что 11 российских туристов, задержанных в Тунисе, были этапированы в три разные тюрьмы страны, хотя первоначально всех планировалось разместить в Морнагии.