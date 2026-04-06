Потенциальная зона для жизни: академик РАН о главных тайнах второй планеты от Солнца

Директор Института космических исследований РАН, академик РАН Анатолий Петрукович в программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» заявил, что Венера может быть потенциальной зоной для жизни.
По словам ученого, планета остается загадкой, и предстоит изучить ее грунт, вулканическую активность, геологическую историю и состав атмосферы. Особое внимание Петрукович обратил на два сюжета, имеющих скорее философский смысл. Один из них — возможность существования жизни на Венере.
Несмотря на температуру у поверхности около +500 градусов, обратил внимание ученый, на высоте примерно 50 километров в облаках условия уже приличные по земным меркам: около 40 градусов тепла и давление порядка одной атмосферы. Состав атмосферы, признал Петрукович, не радует — сера, углекислый газ, однако эти условия не сильно отличаются от земных вулканических источников, где обитают специфические бактерии, получающие энергию из химических преобразований.
Академик напомнил, что несколько лет назад земные телескопы обнаружили в атмосфере Венеры линию газа фосфина (PH3), который считается маркером жизни.
«Он солнечным светом быстро разрушается и, если присутствует в значимых количествах, — значит, кто-то его генерирует. А генерируют, по современным представлениям, как раз эти бактерии. Затем, правда, этот научный результат был отозван как ненадежный, но возможность такая есть», — подчеркнул Петрукович.