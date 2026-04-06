SuperJob: в России самыми ленивыми работниками оказались дизайнеры

При этом меньше всего ленятся операторы кол-центров и главные бухгалтеры, показало исследование.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Свыше 30% дизайнеров в России признались в лени, меньше всего ленятся операторы кол-центров и главные бухгалтеры — 9%. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (33%) и аналитики (29%). Немало ленивых среди PR-специалистов (28%), юристов (27%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 26%)», — говорится в сообщении.

Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов кол-центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (13%) и квалифицированных рабочих (14%), следует из исследования.

Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 14% среди респондентов с доходом от 150 тыс. рублей в месяц, сообщается в материале.

Опрос проходил с 15 по 31 марта 2026 года. Участие в нем приняли 3 тыс. россиян старше 18 лет.