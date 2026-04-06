Циклон засыпал Хабаровск мокрым снегом 6 апреля

Циклон пришёл со стороны Приморья и принёс сильные осадки, а также заметное понижение температуры почти до нуля. На дорогах и тротуарах быстро образовались гололёд и слякоть, видимость заметно ухудшилась. Горожане достали тёплые куртки и спрятали весенние вещи обратно в гардеробы.