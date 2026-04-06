Циклон засыпал Хабаровск мокрым снегом 6 апреля

В Хабаровске 6 апреля неожиданно вернулась зима — город засыпало мокрым снегом. Фото и видео со свежими сугробами и кашей на дорогах активно публикуют горожане в соцсетях.
Циклон пришёл со стороны Приморья и принёс сильные осадки, а также заметное понижение температуры почти до нуля. На дорогах и тротуарах быстро образовались гололёд и слякоть, видимость заметно ухудшилась. Горожане достали тёплые куртки и спрятали весенние вещи обратно в гардеробы.
ГАИ обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам рекомендовали быть особенно внимательными на переходах и использовать световозвращающие элементы.
Из-за сложных погодных условий в соседней Еврейской автономной области полностью закрыли движение междугородних автобусов. Под ограничение попали маршруты Биробиджан — Амурзет и Биробиджан — Ленинское. Пассажирские рейсы из Хабаровска в ЕАО тоже не выпускают.
Синоптики предупреждают, что мокрый снег и гололёд сохранятся в ближайшие часы. Спасатели и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды.