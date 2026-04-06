Страстная неделя: почему так называется, как подготовиться к Пасхе

Каждый день верующие вспоминают его подвиг, читают притчи и начинают подготовку к самому важному празднику: убираются в квартире, красят яйца и пекут традиционные куличи, которые освящают в церкви после пасхального богослужения. Слово «страсть» в церковнославянском языке означает «страдание».
В начале Страстной недели (понедельник, вторник и среда) надлежит строго придерживаться правил питания Великого поста и употреблять в пищу орехи, овощи, фрукты, мед и сухофрукты — то есть только то, что можно употребить без термальной обработки. В четверг положено небольшое послабление в виде горячей пищи растительного происхождения с употреблением растительного масла. Самый строгий день — Великая пятница. Верующие полностью воздерживаются от пищи в течение дня — до момента вынесения в храмах Плащаницы во время вечернего богослужения. В субботу многие верующие полностью воздерживаются от еды, хотя допустимо сухоядение.
В понедельник вспоминается святой Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также бесплодная смоковница, проклятая Спасителем как символ человеческой души, не приносящей духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. Кроме того, в церквях начинают совершать чин мироварения.
Во второй день Страстной седмицы верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им в Иерусалимском храме притчи: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.
Середина Страстной недели отводится для воспоминаний решения Иуды Искариота предать Иисуса за 30 сребреников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению.
В Великий четверг христиане вспоминают события Тайной вечери, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и последующие предательство и отправление Спасителя на суд. Четвертый день христиане полностью посвящают очищению — как физическому, так и духовному. Чистый четверг — время для уборки дома. В следующие дни уже не разрешен физический труд.
Страстная пятница — самый строгий предпасхальный день, который наполнен горечью и скорбью. Верующие почитают жертву Христа, распятого на Голгофе и принявшего смерть на кресте за человеческие грехи. День принято проводить в тишине, молитвах и раздумьях. В этот день категорически запрещен любой физический труд, а также какой-либо прием пищи до выноса во время вечерней службы.
Заключительный этап Великого поста называют Тихой или Великой субботой — нельзя шуметь и веселиться. Мир замирает в ожидании воскресения Сына Божьего. Запрещается любая работу по дому и на земле. Люди вспоминают снятие тела Иисуса Христа с креста и его погребение в пещере, сошествие его души в ад и возвещение всем пребывавшим там о победе над смертью. Верующие заканчивают последние приготовления к пасхальной трапезе: святят яйца и куличи в храмах. В субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сходит благодатный огонь. Многие православные полностью отказываются от пищи. Несмотря на это, разрешена одна трапеза горячей растительной пищи без масла.
Светлое воскресенье — Пасха, в 2026 году выпадает на 12 апреля, начинается с посещения утренней праздничной литурии. За ней следует разговение после поста освященными яйцами и куличами. Верующие поздравляют друг друга приветственной фразой: «Христос Воскресе» и отвечают: «Воистину Воскресе».
Последняя неделя поста для верующих — это время глубокого покаяния и анализа собственной жизни. В этот период особенно важно сосредоточиться на духовных, а не физических аспектах подготовки к Пасхе. Самое главное правило — уделять внимание молитве и помощи ближним, а не развлечениям и бытовой суете. Нельзя поддаваться зависти, обидам и раздражению. Под строгим запретом — шумные застолья с алкоголем, курение и блуд. Ограничения в еде и поведении Церковь призывает по собственной воле и от чистого сердца.