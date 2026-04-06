Страстная неделя: почему так называется, как подготовиться к Пасхе

Заключительный этап Великого поста называют Тихой или Великой субботой — нельзя шуметь и веселиться. Мир замирает в ожидании воскресения Сына Божьего. Запрещается любая работу по дому и на земле. Люди вспоминают снятие тела Иисуса Христа с креста и его погребение в пещере, сошествие его души в ад и возвещение всем пребывавшим там о победе над смертью. Верующие заканчивают последние приготовления к пасхальной трапезе: святят яйца и куличи в храмах. В субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сходит благодатный огонь. Многие православные полностью отказываются от пищи. Несмотря на это, разрешена одна трапеза горячей растительной пищи без масла.