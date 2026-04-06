В 2025 году Россия добилась выдачи из-за рубежа 186 разыскиваемых лиц

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в 2025 году добилась выдачи из-за рубежа 186 разыскиваемых за преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, отвечая на запрос агентства о международном сотрудничестве.
«В 2025 году в компетентные органы иностранных государств направлено 579 запросов о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора (231 — в страны СНГ, 348 — в страны дальнего зарубежья). Удовлетворено компетентными органами иностранных государств 186 российских запросов о выдаче (в странах СНГ — 123, дальнего зарубежья — 63)», — сообщили в Генпрокуратуре.
Положительные решения по запросам Генеральной прокуратуры России о выдаче принимались компетентными органами Турции, Сербии, ОАЭ, Черногории, Греции, Алжира, Замбии и других стран.
Так, во Франции был удовлетворен запрос о выдаче обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
Индонезия экстрадировала обвиняемого в организации преступного сообщества, в двух эпизодах превышения должностных полномочий, двух эпизодах получения взятки и двух эпизодах нарушения неприкосновенности частной жизни лицом с использованием своего служебного положения. Из Эквадора выдан обвиняемый в 18 эпизодах мошенничества при получении социальных выплат.