Почему собаки нюхают друг друга под хвостом

Вы когда-нибудь наблюдали за ритуалом знакомства двух псов на прогулке? Сначала напряженные позы, затем стремительное движение мордой под хвост оппоненту. Для человека это выглядит неловко и даже гигиенически сомнительно. Но для собаки это полноценный переговорный пункт, паспортный стол и детектор лжи одновременно. Почему же этот странный ритуал — ключ к социализации хвостатых?
Биологический паспорт в параанальных железах.
То, что мы называем «местом под хвостом», на самом деле сложная биохимическая лаборатория. У собак там расположены параанальные железы, которые вырабатывают уникальный коктейль из летучих соединений. Это не просто запах отходов жизнедеятельности, а индивидуальный «штрих-код». Он сообщает сородичам о возрасте, поле, питании, гормональном статусе и даже эмоциональном состоянии за минуту до того, как собаки обменяются взглядами.
Совет ветеринара Милы Скрябиной:
«Многие владельцы пытаются оттащить собаку в момент обнюхивания, кричат "Фу!". Это грубая ошибка. Для пса это равноценно тому, как если бы вас во время чтения важного документа кто-то вырвал лист из рук и разорвал. Если ритуал не нарушен агрессией, дайте животному закончить "интервью". Прерывание ведет к неврозу и неуверенности в собачьем коллективе».
Социальная иерархия за секунду: кто здесь главный?
Запах под хвостом мгновенно передает информацию о ранге. Доминантные особи имеют иной бактериальный фон и концентрацию феромонов. Собака, которая первой начинает обнюхивание с более расслабленной позы, чаще всего претендует на главенство. Та, кто замирает и позволяет себя обнюхать, демонстрирует подчинение. Это быстрее, чем драка, и безопаснее, чем рык.
Комментарий ветеринара Татьяны Ветровой:
«Я часто слышу от клиентов: "Она у меня интеллигентная, а этот дворовой кобель лезет под хвост". Не путайте человеческую этику с собачьей. Если ваша собака приседает и виляет попой, когда к ней тянутся носом — она осознанно демонстрирует доверие и готовность к контакту. Тревожный сигнал — когда пес резко садится на землю или поджимает хвост. Это значит: "Мой секрет раскрыт, я боюсь". В таком случае нужно не ругать чужую собаку, а увести свою в сторону».
Почему они запоминают этот запах на годы.
Исследования показывают: обонятельная память собак в сотни раз мощнее зрительной. Однажды унюхав запах параанальных желез конкретного пса, животное запоминает его навсегда. Поэтому собаки, которые не виделись полгода, могут встретиться и тут же начать игру без предисловий. Они просто «прочитали» друг друга заново под хвостом.
Особенно важен этот ритуал для сук в период течки. Запах под хвостом становится буквально кричащим: он меняется каждые 2−3 дня, сообщая кобелям точную стадию цикла и готовность к вязке. Никакое другое место на теле не дает такой четкой репродуктивной информации.
Мнение ветеринара Савелия Петренко:
«Владельцы часто спрашивают, нужно ли удалять параанальные железы, чтобы собака “не воняла и не приставала к другим”. Категорически нет, если нет медицинских показаний вроде хронического абсцесса. Удалив железы, вы делаете из собаки социального инвалида. Сородичи начнут ее атаковать, потому что не смогут “прочитать” ее намерения. Это прямой путь к дракам и укусам со стороны более здоровых животных».
Что делать, если ритуал затягивается или становится навязчивым.
В норме обнюхивание под хвостом длится от 3 до 10 секунд. Если собака залипает на минуту и больше, пытается лизнуть это место или постоянно преследует конкретного пса — это тревожный звоночек. Причины могут быть патологическими: воспаление желез, глистная инвазия или гормональный дисбаланс. Иногда так проявляется обсессивно-компульсивное расстройство у городских собак от скуки.
Практический совет от Татьяны Ветровой:
«Если вы видите, что ваша собака слишком активно и долго нюхает конкретную точку, а потом резко отскакивает и трясет головой — это классический признак того, что у “объекта” может быть воспаление или опухоль в зоне ануса. Не игнорируйте реакцию своего питомца: он работает как живой сканер. Предупредите хозяина той собаки о возможной проблеме».
Как помочь собаке, если ей запрещают нюхать.
Идеальная прогулка — это когда собаки по очереди обнюхивают друг друга под хвостом без натяжения поводков. Но в городе часто встречаются «социально неграмотные» псы, которые на любое приближение к своей корме реагируют рыком. Что делать владельцу?
Рекомендация Савелия Петренко:
«Не надо учить собаку не нюхать под хвостом. Надо учить ее читать сигналы “нет” другой собаки. Если чужая собака замерла, поджала хвост и оскалилась — отзовите свою. Не натягивайте поводок резко, скажите спокойным голосом “Ко мне”. Лучшая защита — это научить свою собаку отворачивать морду по команде “Смотри на меня”. Это важнее, чем запрет на естественный инстинкт».
То, что нам кажется негигиеничным, для собаки — быстрый, честный и безопасный способ переговоров. Запрещая обнюхивание под хвостом, вы лишаете питомца языка, на котором он говорит с миром. Вместо того чтобы краснеть или дергать поводок, наблюдайте: если обе собаки расслаблены, хвосты виляют или спокойно опущены, а уши не прижаты — всё идет по плану эволюции.
