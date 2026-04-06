В ЕАО из-за снегопада остановили междугородние автобусы

Жителей просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать осторожность.

В Еврейской автономной области 6 апреля ограничили движение пассажирских автобусов из-за сильного снегопада и гололёда. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

С шести часов утра Госавтоинспекция запретила рейсы по трём основным направлениям. Под ограничение попали маршруты Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — Амурзет и Биробиджан — Ленинское.

Решение приняли из-за сложных погодных условий — мокрого снега с дождём, плохой видимости и скользкой дороги. Сейчас движение автобусов полностью приостановлено ради безопасности пассажиров.

Водителей и жителей просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать осторожность. Когда ограничения снимут, об этом будет объявлено дополнительно.